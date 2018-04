Elezioni, si sta votando in Fiuli per le Regionali: test decisivo per la formazione del Governo a Roma

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Seggi aperti da stamattina alle ore 7 in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali, amministrative e per i referendum consultivi. Si voterà fino 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 di domani. Lo scrutinio per i rinnovi delle amministrazioni comunali avverrà immediatamente dopo quello per le regionali. A seguire, nei Comuni interessati, lo scrutinio relativo ai referendum consultivi. Sono 1.369 i seggi elettorali allestiti nei 215 Comuni del Fvg. Ad essere chiamati alle urne per il rinnovo degli organi regionali sono 1.107.425 aventi diritto - 535.318 uomini e 572.107 donne. In 19 comuni si vota anche per il rinnovo delle cariche amministrative. I referendum consultivi per la fusione tra i Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia e quella tra Raveo e Villa Santina coinvolgeranno in tutto 7.774 aventi diritto di voto. Il risultato elettorale friulano diventa un test praticamente decisivo per la formazione del nuovo governo a Roma, in quento determinerà ulteriormente i rapporti di forza tra centrodestra, 5Stelle e Pd.