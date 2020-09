Elezioni Regionali 2020, urne aperte: si vota fino a domani alle 15. In sette regioni si sceglie il governatore. In Toscana la partita più importante

Veneto

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 09:21

Ci siamo, dopo mesi e mesi di campagna elettorale, e uno slittamento del voto dovuto all'Epidemia di Coronavirus, finalmente domenica 20 e lunedì 21 gli elettori in 7 regioni scelgono il proprio presidente di regionie.Sono sette le regioni chiamate al votoLa maggioranza di governo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, e Italia Viva, non si presenta unità come ci si sarebbe aspettati dopo l'appello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anzi, con l'eccezione della Liguria, è praticamente divisa ovunque, con possibili conseguenze del caso soprattutto in alcune regioni. Ecco le principali sfide di questa due giorni. Sono quattro i principali candidati : c'è il presidente uscente,(sostenuto dal centro-destra), che verrà sfidato da(centro-sinistra),(M5S) e(Italia Viva).I due candidati principali sono Giovanni Toti, presidente uscente ed espressione del centrodestra, e Ferruccio Sansa, rappresentante del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.Con loro anche Aristide Fausto Massardo sostenuto da Italia Viva e +Europa.: Sono tre i principali candidati. Per il centro-destra è stato candidato Francesco Acquaroli, per il centro-sinistra Maurizio Mangialardi e per il Movimento 5 Stelle è candidato Gian Mario Mercorelli.: Sono otto gli aspiranti governatori. Si tratta, in ordine alfabetico, di Marco Barzanti, Salvatore Catello,, Tommaso Fattori, Irene Galletti,, Roberto Salvini e Tiziana Vigni. Qui si gioca la partita decisiva per la tenuta del Governo e soprattutto di Nicola Zingaretti. Puglia : È sempre più una lotta a due quella per il governatore della Puglia, con gli elettori pugliesi che dovranno decidere se rinnovare la fiducia a Michele Emiliano o se premiare un ex presidente della regione come Raffaele Fitto. Ma decisivi per la vittoria finale saranno anche le performance di Ivan Scalfarotto (Iv) e Antonella Laricchia del M5S Campania : Sono sette gli aspiranti governatori che si sfideranno il 20 e 21 settembre alle urne per la carica di presidente della regione. Si tratta, in ordine alfabetico, di Sergio Angrisano, Stefano Caldoro, Giuseppe Cirillo, Valeria Clarambino, Vincenzo De Luca, Giuliano Granato e Luca Saltalamacchia. La partita sembra riservata però a due candidati: il governatore uscente Vincenzo De Luca, sostenuto dal centrosinistra, e Stefano Caldoro del centrodestraVALLE D'AOSTA è l’unica regione in cui non è prevista l’elezione diretta del governatore ma solo dei consiglieri regionali, che successivamente eleggono il presidente con una votazione internaSi vota da domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e da lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Dopo avrà inizio lo spoglio, partendo dalle elezioni suppletive, dove si tengono, passando poi a quello relativo al referendum e infine alle regionali.