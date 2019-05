Elezioni europee e amministrative 2019, tessere elettorale smarrita: cosa fare per votare

Mercoledì 22 Maggio 2019, 14:29

si vota per le. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti del Parlamento europeo e in oltre 3800 Comuni per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. In Piemonte si eleggerà il nuovo governatore e si rinnoverà il Consiglio regionale.Per poter votare, oltre al documento d’identità,. Questa viene consegnata direttamente a casa, dopo che si viene iscritti nelle liste elettorali (cosa che avviene in automatico al compimento della maggiore età).Se si vota per la prima volta ma lanon è stata ancora recapitata a casa, bisognerà rivolgersi all'Ufficio elettorale del comune di residenza (o, nelle città più grandi, nei vari municipi o circoscrizioni) per farsela rilasciare in pochi minuti.niente paura: si può richiedere un duplicato, sempre presso l'Ufficio elettorale. L’importante è non aspettare l’ultimo momento.