Elezioni europee 2019, quando si vota

Mercoledì 22 Maggio 2019, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dellesi avvicina:prossima,, i cittadini italiani ed europei saranno infatti chiamati a rinnovare i propri rappresentanti al Parlamento Europeo. Quindi per leELEZIONI EUROPEE 2019ELEZIONI 20129, TESSERA ELETTORALE SMARRITA COSA FARE PER VOTAREIn, per le, sarà possibile votare nella sola giornata di domenica,. Per votare, i cittadini dovranno recarsi al proprio seggio elettorale di appartenenza, individuato, come accade anche per le altre elezioni, in base alla residenza.I cittadini italiani non dovranno fare altro che presentarsi al seggio domenica per poter votare, ma se c'è stato un cambio di residenza negli ultimi mesi, è bene accertarsi che il Comune abbia aggiornato la registrazione e l'iscrizione al seggio. I cittadini di altri paesi dell'Unione Europea, ma residenti in Italia, potranno votare solo se entro il 25 febbraio è stata presentata (e accettata) la richiesta di iscrizione in un'apposita lista elettorale.