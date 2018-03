Elezioni, costi alle stelle per i fuori sede che devono spostarsi per votare

Venerdì 2 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilè un dovere e un diritto per tutti gli italiani che saranno chiamati alle urne il prossimo. Molti sono però ie bendi lavoratori e studenti devono affrontare costi e viaggi lunghi per esercitare il loro diritto perché non possono votare nel Comune di domicilio.LEGGI ANCHE ------> Domenica si vota: reato portare il cellulare in cabina elettorale, ecco cosa si rischia Stefano La Barbera, presidente del comitato Iovotofuorisede ha spiegato al TgCom24 il problema di questi italiani. Iovotofuorisede è un comitato nato nel 2008 che si pone l'obiettivo di introdurre una legge che garantisca il diritto di voto per i cittadini in mobilità. Per queste elezioni il comitato ha chiesto ai suoi membri di non votare per protestare sulle difficoltà che devono affrontare per esercitare un loro diritto e anche dovere.Le agevolazioni per i viaggi, secondo La Barbera, non sono sufficienti (70% del prezzo base per i treni media-lunga percorrenza nazionale, riduzione 60% sui biglietti per treni regionali, sconto massimo di 40 euro sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno Alitalia, escluse le tasse) . «Nel caso della Sardegna i collegamenti ferroviari sono ovviamente inesistenti e quindi bisogna ricorrere agli aerei, per cui il rimborso è limitato. Discorso simile per la Sicilia, che i collegamenti ferroviari li ha ma sono impraticabili perché quasi nessuno si può prendere due giorni all’andata e due al ritorno per votare».Ma non è solo un problema di denaro: «Ci sono persone che proprio non possono spostarsi perché domenica lavorano - si pensi a infermieri, giornalisti, calciatori - e che devono trovarsi a scegliere tra il diritto di voto e il diritto al lavoro», continua La Barbera che chiede che si faccia una legge che tuteli il diritto di voto per tutti.