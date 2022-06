Comunali 2022, diretta. Centrodestra conquista al primo turno Genova, Palermo e L'Aquila. Verona, Tommasi davanti a Sboarina (Fdi). Parma, Guerra al 45,6% Spoglio

Elezioni comunali 2022, la diretta. Il centrodestra verso la conquista al primo turno Genova, Palermo e L'Aquila, mentre si profilano ballottaggi a Verona, Parma e Catanzaro. Al Pd Taranto, Lodi e Padova. In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona il candidato Damiano Tommasi (centro-sinistra) raggiunge il 39% seguito da Federico Sboarina (centro-destra) al 29,9%, poi c'è Flavio Tosi al 26,3% infine si piazza Alberto Zelger al 3,6%. La copertura del campione è al 35%. A Parma (copertura del campione 65%) è avanti il candidato Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra e anche dalla lista Effetto Parma con Pizzarotti, al 45,5%, mentre il candidato di centrodestra Pietro Vignali è al 21,8%. A Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 47,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,4%. A Genova il candidato Marco Bucci (centro-destra) sindaco uscente, raggiunge il 55% e si confermerebbe quindi al primo turno, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 39,1%. La copertura del campione è del 58%.

Elezioni comunali, la diretta

Ore 19.05 - «È una bella giornata, abbiamo raggiunto un buon risultato di cui siamo molto contenti, voglio ringraziare innanzitutto i cittadini genovesi che hanno avuto fiducia in noi, soprattutto dico e ripeto che io sarò il sindaco di tutti». Così il sindaco di Genova riconfermato Marco Bucci commenta la vittoria elettorale. «Sarò il sindaco di tutti indipendentemente da quello che hanno votato i cittadini, indipendentemente se siano andati a votare o no, lo ritengo il messaggio principale», sottolinea. A votare è stato il 44% degli elettori, cinque anni fa fu il 48%. «Mi ha fatto molto piacere la telefonata di Dello Strologo».

Ore 18.17 - «Ringrazio gli elettori che hanno deciso di assegnarmi il ruolo di sindaco per il quinquennio a Palermo. C'è da segnalare la grande astensione, che lascia pensare. Cominceremo dall'insediamento assieme alla coalizione e tutto il Consiglio comunale, di maggioranza e opposizione, a lavorare per la città». Così Roberto Lagalla parlando ai cronisti nel comitato allestito per seguire lo spoglio.

Ore 18.07 - In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centro-destra) sindaco uscente, raggiunge il 55% e si confermerebbe quindi al primo turno, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 39,1%. Terzo si piazza Mattia Crucioli al 3,3%, ultima Antonella Marras al 1.6% . La copertura del campione è del 58%.

Ore 18.04 - In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Parma il candidato Michele Guerra (centro-sinistra) raggiunge il 45,5%, seguito da Pietro Vignali (centro-destra) con il 21,5%. La copertura del campione è del 65%.

Ore 18.03 - In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona il candidato Damiano Tommasi (centro-sinistra) raggiunge il 39%, seguito da Federico Sboarina (centro-destra) al 30,5% ; poi c'è Flavio Tosi al 26,5%; infine si piazza Alberto Zelger al 3,1%. La copertura del campione è al 55%.

18.02 - In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali dell'Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) è dato in vantaggio al 51,6%, seguito a distanza da Americo Di Benedetto (liste civiche) al 23,8 % e Stefania Pezzopane (centrosinistra) con il 23,2 %. La copertura del campione è del 58%.

Ore 17.40 - «I numeri ci dicono già che dove il centrodestra corre unito si portano a casa i Comuni. Dove invece ci si presenta separati (peggio ancora la separazione è anticipata da dibattiti spesso poco comprensibili ai cittadini) gli elettori giustamente puniscono il centrodestra». Così il governatore Luca Zaia, sentito dall'ANSA, commenta i primi responsi per il centrodestra alle comunali. «La visibilità politica dei dati - aggiunge Zaia - va a chi rotture non ne crea. Dobbiamo essere uniti e inclusivi, visto che la visione deve essere certamente di una coalizione di centrodestra, però altrettanto rispettosa di tutte quelle aree moderate che magari non si sentono rappresentate nel panorama politico italiano, ma possono trovare una casa comune».

Ore 17.00 - Nel Lazio, come nel resto d'Italia, è iniziato alle 14:00 lo spoglio delle elezioni comunali in 53 città chiamate alle urne. L'affluenza registrata alla chiusura è stata del 56,7 per cento pari a 316.624 elettori sui 557.732 aventi diritto. Tra i 41 piccoli comuni al voto si registrano già le prime elezioni. Primo cittadino eletto è a Nespolo, in provincia di Rieti. Si tratta di Luigino Cavallari che vince sui tre sfidanti con 84 voti pari al 55,6 per cento delle preferenze. Nespolo è la cittadina più piccola del Lazio al voto, conta 274 residenti e 171 aventi diritto. Cavallari è eletto con la lista unica Futuro e tradizione. È seguito da Emanuela Sanzi che ha ottenuto il 33,7 per cento dei voti, pari a 51 preferenze. Chiude Riccardo Cavallari con il 10,6 per cento dei voti e Paolo Nanni con zero preferenze.

Ore 16.56 - «Forse stasera il Pd sarà il primo partito. È una grande responsabilità per le prossime politiche, attorno a questa prospettiva si può costruire qualcosa di interessante». Lo ha detto Walter Verini, del Pd, sul voto amministrativo.

Ore 16.37 - «Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime politiche»: il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha sottolineato in conferenza stampa dalla sede del partito commentando lo spoglio delle elezioni amministrative. «Chi farà il presidente del Consiglio lo decideranno gli italiani. A me interessa che vada avanti il centrodestra. Se la Lega avesse un risultato eclatante ma perdesse il centrodestra - ha aggiunto - non andrei da nessuna parte». E quindi «a differenza di quelli che passano il tempo a polemizzare, io lavoro per il centrodestra unito» ha concluso.

Ore 15.26 - Alle elezioni comunali a L'Aquila il candidato del centrodestra e sindaco uscente Pierluigi Biondi è al 51,3% seguito da Americo Di Benedetto, sostenuto da liste civiche, al 23,9% mentre Stefania Pezzopane, sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, è al 23,5%. La candidata Simona Volpe è all'1,3%. Se le proiezioni fossero confermate, Biondi sarebbe rieletto al primo turno.

Ore 15.22 - Alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centro-destra) sindaco uscente, raggiunge il 54,1% e si confermerebbe quindi al primo turno, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 38,4%. Terzo si piazza Mattia Crucioli al 3%, ultima Antonella Marras al 2,5%. La copertura del campione è al 5%.

Ore 15.11 - Alle comunali di Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge il 44,1%, seguito da Nicola Fiorita (Pd-M5S) con il 30,4. La copertura del campione è del 5%.

Ore 15.04 - Alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di Palermo. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5%.

Ore 12.32 - La coincidenza del voto per le comunali con quello per il referendum determina la necessità per gli inquirenti di comprendere anche quale sia la norma applicabile. Le indagini sono state delegate alla Digos della Questura, guidata da Giovanni Pampillonia, che, indipendentemente dalle segnalazioni mandate dal Comune alla Procuram, si era mossa, coordinata dai pm, dopo le decine di notizie di problemi ai seggi. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori sono finiti i presidenti e gli scrutatori nominati in prima battuta, ma anche i sostituti entrati in gioco dopo le rinunce e che, a loro volta, hanno dato forfait all'ultimo minuto pur avendo ricevuto la comunicazione della designazione giorni fa. La Digos dovrà sentire gli oltre 200 segnalati e analizzare la documentazione da loro eventualmente prodotta con la rinuncia, per accertane la regolarità. Si dovrà anche capire se alcune rinunce siano state inviate per tempo, ma non siano pervenute al Comune per i disguidi al sistema informatico determinati dall'attacco hacker dei giorni scorsi

Ore 10.54 - Crolla l'affluenza alle urne in tutti i nove grandi comuni del Lazio, con oltre 15 mila abitanti, ieri al voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Il calo maggiore (meno 12,5 per cento) è stato rilevato ad Ardea dove si è recato alle urne soltanto il 40,9 per cento degli aventi diritto pari a 14.891 cittadini. All'ultima tornata elettorale, nella città dell'area metropolitana di Roma, l'affluenza era stata del 53,4 per cento. Un forte crollo (meno 11,5 per cento) è stato rilevato anche a Ciampino, cittadina aeroportuale romana, che esce dal commissariamento dopo la caduta dell'amministrazione di centrodestra: si va dal 65,3 dell'ultimo voto al 53,8 di ieri. Segue Cerveteri che registra un crollo della partecipazione del 9,7 per cento rispetto alle ultime elezioni, passa dal 60,6 per cento al 50,1. Tra i nove grandi comuni del Lazio quello in cui la partecipazione è stata maggiore invece è Gaeta, in provincia di Latina, dove ha votato il 61,3 per cento degli aventi diritto, pari a 11.586 elettori. Anche qui si registra tuttavia un calo del 6,1 per cento dell'affluenza.

Ore 8.39 - L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative di ieri (818 Comuni su 818) è stata del 54,72 per cento, secondo i dati definitivi del Viminale. Nella passata tornata elettorale l'affluenza era stata del 60,12 per cento. In quell'occasione si votava in due giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 19:22

