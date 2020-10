Corsa a sindaco, al ballottaggio domenica nove città capoluogo

Si riaprono le urne in 67 Comuni, quelli che, con più di 15 mila abitanti, non sono riusciti ad eleggere il sindaco al primo turno di due settimane fa. I Comuni capoluogo che andranno al ballottaggio sono Chieti, Matera, Crotone, Reggio Calabria, Lecco, Andria, Arezzo, Bolzano e Aosta. Sarà soprattutto una sfida fra centrodestra e centrosinistra. Al primo turno, nelle elezioni comunali, almeno nei capoluoghi dove è stato eletto il sindaco già due settimane fa si è registrata una sostanziale parità fra i due schieramenti. Il centrodestra ha tenuto Venezia con Luigi Brugnaro e conquistato Macerata, il centrosinistra ha trionfato a Trani, Mantova e Trento. Il Movimento 5 stelle, uscito malconcio dalla tornata di elezioni amministrative, può sperare solo sul risultato di Matera ed Andria.

LECCO. Dopo dieci anni di dominio del centrosinistra, Peppino Ciresa (appoggiato da Lega, Fdi e FI) ha mancato per soli 300 voti la conquista del Comune e si è fermato poco sotto il 49%. Ora dovrà vedersela con Mauro Gattinoni,candidato di Pd e Liste civiche.

REGGIO CALABRIA. Si confronta con il ballottaggio per la prima volta. Finora non era mai accaduto che nella città sullo Stretto si arrivasse al secondo turno: la scelta sarà fra il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà al 37,1% e il candidato del centrodestra Antonino Minicuci al 33,6%.

CROTONE. In Calabria si vota anche qui: i candidati sono Antonio Manica del centrodestra e la sorpresa Vincenzo Voce, candidato civico che ha riunito attorno a sé un gruppo eterogeneo di attivisti parlando soprattutto di ambiente e cultura.

AREZZO. Gli oltre 77mila aventi diritto saranno nuovamente chiamati alle urne per scegliere fra il primo cittadino uscente, l’ingegnere Alessandro Ghinelli del centrodestra e Luciano Ralli, medico, sostenuto dal centrosinistra.

CHIETI. Partita aperta nella città abruzzese, roccaforte della destra. Si sfideranno Fabrizio Di Stefano, farmacista, del centrodestra, e Diego Ferrara, medico di famiglia, candidato del centrosinistra.

MATERA. Il M5s guarda con speranza alla città dei sassi dove il suo candidato Domenico Bennardi è arrivato al primo turno appena dietro Rocco Luigi Sassone, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia (27,4 contro 30,4).

ANDRIA. Anche qui i 5 stelle sono al ballottaggio, ma la vittoria è più difficile. La sfida è fra gli ‘alleati’ di governo: Giovanna Bruno del centrosinistra (38,1%) e il pentastellato Michele Coratella fermo però al 20,7.

BOLZANO. Testa a testa tra Renzo Caramaschi, sindaco uscente del centrosinistra, e Roberto Zanin, imprenditore e candidato del centrodestra.

AOSTA. Gli elettori potranno scegliere fra Giovanni Nuti del centrosinistra, professore di pedagogia e musicista e il civico Giovanni Girardini che verrà appoggiato anche dal centrodestra, rimasto fuori dal ballottaggio. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 06:00

