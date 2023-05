Ballottaggi, il centrodestra fa man bassa. Al centrosinistra solo Vicenza per 500 voti

di Alessandra Severini

Finiscono con una schiacciante vittoria del centrodestra anche i ballottaggi delle elezioni amministrative. La coalizione di governo conquista 5 dei 7 capoluoghi al voto. Il centrosinistra si consola solo con Vicenza, strappata agli avversari. Ancora un dato negativo per l’affluenza, al 49,6% e in calo dell’8,7% rispetto al primo turno quando votò il 58,3%.

ANCONA

Esulta il centrodestra per aver strappato la città marchigiana agli avversari. Daniele Silvetti ha staccato di oltre 3 punti la candidata di centrosinistra e assessora uscente Ida Simonella. E per la prima volta nella storia il capoluogo è a guida centrodestra.

VICENZA

Il giovane Giacomo Possamai, 33 anni, sostenuto anche dal Terzo Polo, si impone per una 500 voti su Francesco Rucco, sindaco uscente di centrodestra.

SIENA

La sfida tutta al femminile fra Nicoletta Fabio del centrodestra e Anna Ferretti (Pd e SI) è stata vinta dalla prima che conferma dunque un primo cittadino di centrodestra. Al primo turno fra le due solo 400 voti di scarto.

MASSA

Nonostante il centrodestra arrivasse diviso alla sfida (il candidato Francesco Persiani era appoggiato ufficialmente da Lega e FI ma non da Fratelli d’Italia) ha ottenuto una netta vittoria con quasi 10 punti di distacco dal candidato di centrosinistra Enzo Romolo Ricci.

PISA

Il sindaco uscente Michele Conti, vicino alla Lega prevale sul rivale Paolo Martinelli appoggiato da Pd e 5 stelle.

TERNI

La vittoria va a Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio e patron dell’Unicusano, appoggiato da quattro liste di area centrodestra.

BRINDISI

L’alleanza Pd e M5s non è riuscita a riconfermare il governo di centrosinistra nella città pugliese. Pino Marchionna, sostenuto da centrodestra ha staccato di netto l’avversario Roberto Fusco.

SICILIA

Al voto nell’isola al primo turno 127 comuni tra cui Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa. A Catania, vittoria netta per Enrico Trantino, centrodestra. Solo secondo e nettamente staccato il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta. Conferma immediata anche a Ragusa per il sindaco uscente Giuseppe Cassì, sostenuto da cinque liste civiche, in netto vantaggio sul candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà. A Siracusa sarà ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Ferdinando Messina, e il sindaco uscente Francesco Italia, di Azione. Ballottaggio anche a Trapani fra il sindaco uscente Giacomo Tranchida, del centrosinistra, al 38,7%, e il candidato del centrodestra Maurizio Miceli distante solo pochi voti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 06:00

