Trionfo M5S (33,7%), Renzi e il Cav sconfitti. Proiezioni: Centrodx prima coalizione, Lega davanti a Fi (17%-14%). I Dem, sotto il 19%, crollano con Leu Di Battista: "E' un'apoteosi"

La mia prima parola: GRAZIE! pic.twitter.com/DRXiWVAHQp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 4, 2018

​LA DIRETTA

Domenica 4 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 01:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Su Leggo.it i primidelle. Le prime proiezioni confermano i dati usciti dagli exit poll, con in testa tra i partiti ile tra le coalizioni quella del, ma con un ulteriore consolidamento per M5s che supererebbe, in alcuni dati, il 33%. Anche laallunga in avanti superando gli alleati difino a 3 punti percentuali di distacco. Ilsarebbe sotto il 20%, mentre la listadi Emma Bonino non centrerebbe la soglia del 3%.LEGGI ANCHE ----> Regionali, nel Lazio in testa Zingaretti. In Lombardia Fontana davanti a Gori In base alladel Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione pari al 7%) al Senato il M5s è al 31,8% mentre il Pd si attesta sotto il 20%, al 19,6%. La Lega è avanti nel centrodestra con il 15,9% mentre Fi è al 14,2% e Fdi al 4,4%. +Europa Bonino è sotto al 3%, attestandosi al 2,7%, Civica Lorenzin è all'1% e Leu al 3,5%. Secondo la prima proiezione realizzata da Swg per La7 al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 33,1%. Il Pd è al 18,7%, Lega al 17,3%, Fi al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,2%, Leu al 3,3%, +Europa al 2,6%, Noi con l'Italia al 1,0%, Insieme 0,8%, Civica Popolare 0,5%.Quanto agli altri partiti, secondo la prima proiezione realizzato da SWG per La 7 al proporzionale per il Senato, Potere al Popolo è al 1,3%, Casapound allo 0.8%, il Popolo della Famiglia allo 0,8%. Nella seconda proiezione realizzata sempre da Swg per La 7 al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 33,6%. Il Pd è al 18,3%, Lega al 17,4%, Fi al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,0%, Leu al 3,3%, +Europa al 2,3%, Noi con l'Italia al 1,0%, Insieme 0,8%, Civica Popolare 0,6%.LEGGI ANCHE ---> M5S esultano: "Noi pilastro della prossima legislatura" Secondo la prima proiezione realizzata invece da Tecnè per Mediaset, al Senato il centrodestra come prima coalizione avrebbe il 35,2%, con la Lega (15,3%) sopra Forza Italia (14,2%). Fratelli d'Italia sarebbe invece al 4,2%.LEGGI ANCHE ---> Di Battista: "Per M5S è un'apoteosi, tutti dovranno fare i conti con noi" Verso una conferma sia la Lombardia che il Lazio: nella prima dovrebbe restare al governo il centrodestra mentre nel Lazio si prospetterebbe un secondo mandato per Nicola Zingaretti e la coalizione di centrosinistra. In Lombardia Attilio Fontana è davanti al candidato del centrosinistra Giorgio Gori con un vantaggio, 38-42% contro il 31-35%. Nel Lazio si potrebbe avvicinare il bis per Nicola Zingaretti. Il governatore uscente del Lazio è a un passo dalla riconferma. Stando al valore più alto che gli exit poll Opinio-Rai gli attribuiscono, pari a 34%, la vittoria sarebbe sua. La forbice in basso, al 30%, tuttavia gli consegna un possibile testa a testa con Stefano Parisi, il candidato del centrodestra, attestato su un 26%-30%. E forse anche con la pentastellata Roberta Lombardi che, con il 25%-29%, si piazzerebbe in terza posizione.Unscatenato non trattiene l'entusiasmo all'uscita della seconda proiezione. Nel video postato dal leader M5S su Fb, si vede Di Maio festeggiare il risultato insieme ad altri esponenti di spicco del Movimento presenti all'Hotel Parco dei Principi, tra cui il candidato ministro Alfonso Bonafede, Alessandro Di Battista e le new entry Emilio Carelli e Gianluigi Paragone.Secondo la prima proiezione realizzata da SWG per La7 al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 33,1%. Il Pd è al 18,7%, Lega al 17,3%, Fi al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,2%, Leu al 3,3%, +Europa al 2,6%, Noi con l'Italia al 1,0%, Insieme 0,8%, Civica Popolare 0,5%.Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 7%), al Senato la coalizione di centrodestra è avanti al 36%. Il'M5s è il primo partito al 31,8% mentre la coalizione di centrosinistra è al 24,7%% e Leu al 3,5%. Gli altri al 4%.La seconda proiezione realizzata da SWG per La7 al proporzionale per il Senato su una copertura del 40% aumenta la forbice tra il Movimento 5 Stelle (33.6%) e le altre forze politiche. Il Pd è al 18,3%, Lega al 17,4%, Fi al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,0%, Leu al 3,3%, +Europa al 2,3%, Noi con l'Italia al 1,0%, Insieme 0,8%, Civica Popolare 0,6%. Casapound 0,9%; Popolo della famiglia 0,8%.In base alla seconda proiezione Tecné per Mediaset su un campione del 22%, al Senato il Movimento 5 Stelle è al 33,6%, mentre il Pd è sotto il 20% al 18,5%. La Lega al 15,7%, Forza Italia al 13,9%, +Europa al 2,5%, FdI al 3,9%, Leu al 3,6%. Noi con l'Italia è all'1%, altri al 7,3%.In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione pari al 16%) al Senato il M5s è al 32,2% mentre il Pd si attesta al 19,1%. La Lega è avanti nel centrodestra con il 16% mentre Fi è al 14,5%, Fdi al 4,2%, Noi con l'Italia-Udc al 1,3%. +Europa Bonino è al 2,5%, Civica Lorenzin e Italia Europa Insieme sono allo 0,7%, Svp allo 0,4% e Leu al 3,5%. Altre liste al 4,9%.Secondo l'istant poll realizzato da SWG per La 7 al proporzionale per la Camera l'M5s è il primo partito al 28,8-30,8%. Il Pd è al 21-23%, Fi al 13,5-15,5%, Lega al 12,3-14,3, Leu al 5,2-6,2%, Fratelli d'Italia al 4,4-5,4%, Noi con l'Italia al 1,8-2,4%, +Europa al 2,8-3,4%, Civica Popolare 0,4%-1%, Insieme 0,5-1,1%.Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato LIberi e Uguali è al 3-5% mentre +Europa Bonino è al 2,5-4,5%.Per quanto riguarda gli altri partiti, secondo l'istant poll realizzato da SWG per La 7, Potere al Popolo è all'1,4-2%, Casapound allo 0,3-0,7%, Il Popolo della Famiglia allo 0,1-0,5%.LEGGI ANCHE ---> Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo. ​Alle ore 19 affluenza superiore al 50% LEGGI ANCHE ---> Brogli nel voto all'estero? Le Iene documentano la compravendita di 3.000 schede elettorali



Primo exit poll di Quorum per SkyTg24: l'M5s è il primo partito al 30%, segue il Pd al 20,5%, poi Lega al 14,5% e Forza Italia a 14%.Secondo l'intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al proporzionale per la Camera l'M5S è il primo partito al 29-33%. Il Pd è al 17,5-21,5%, FI al 12-16%, Lega al 12-16%, Leu al 3-5%, Fratelli d'Italia al 4-6%, Noi con l'Italia al 0,5-2,5%, +Europa al 2-4% e altri al 7-9%.Secondo l'intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al proporzionale per il Senato l'M5s è il primo partito al 28-32%. Il Pd è al 18-22%, FI al 12-16%, Lega al 12-16%, Leu al 3-5%, Fratelli d'Italia al 4-6%, Noi con l'Italia al 1-3%, +Europa al 2-4% e altri al 7-9%.Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra è avanti al 33,5-36,5%, l'M5s è il primo partito al 29-32 % mentre la coalizione di centrosinistra è al 25-28% e Leu è al 3-5%.Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 33-36%, l'M5s è il primo partito al 29,5-32,5% mentre la coalizione di centrosinistra è al 24,5-27,5% e Leu è al 3-5%.Secondo l'intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, alla Camera nel maggioritario il centrodestra è in testa con il 32,5-36,5%. Il M5S è al 29-33%, mentre la coalizione di centrosinistra è tra il 22,5 e il 26,5%. Leu è tra il 3 e il 5% e altri tra il 5 e il 7%.Secondo l'intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al maggioritario al Senato la coalizione di centrodestra è prima tra il 33 e il 37%. Il M5S si attesta tra il 28 e il 32%, il centrosinistra è al 23-27%. Liberi e Uguali è tra il 3 e il 5%. Altri tra il 5 e il 7%.In base al I'exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativo alle elezioni per il Senato e alle coalizioni e principali liste: il centrodestra è al 33,5-36,5% M5s è al 29-32% il centrosinistra è al 25-28% Leu è al 3-5% Altre 3-5% La copertura del campione è del 80%, la ricerca è soggetta ad errore statistico del 3%. Risultati relativi ai votanti in Italia.​Questo il primo exit poll della Rai sul Senato per le elezioni politiche: centrodestra 33,5-36,5%; M5S 29-32%; centrosinistra 25-28%; Leu 3-5%. Per la camera: centrodestra 33-36, M5S 29,5-32,5; centrosinistra 24,5-27,5%; Leu 3-5%.Secondo l'intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al Movimento 5 Stelle vanno alla Camera tra i 124 e i 134 deputati; al Pd tra i 77 e gli 87; a Forza Italia tra i 56 e i 66 ed anche alla Lega tra 56 e 66. A Leu tra 14 e 20, a Fratelli d'Italia vanno tra i 19 e i 25 seggi, a +Europa tra i 9 e i 15. Altri tra 1 e 3.In base al secondo Exit poll Opinio-Rai alla Camera il M5s è il primo partico con il 29,5-32,5%. Il Partito Democratico è al 20-23%, Fi al 12,5-15,5%, la Lega al 13-16%, Fdi al 3,5-5,5%, Leu al 3-5, +Europa Bonino al 2-4, Noi con l'Italia-Udc 0,5-2,5%, Civica popolare Lorenzin al 0-2%, Italia Europa Insieme al 0-2%, Svp al 0-1% altri al 2,5-4,5%.In base al secondo Exit poll di Opinio-Rai alla Camera la Lega con il 13-16% è in vantaggio rispetto a Forza Italia al 12,5-15,5% nella colazione di centro destra.Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai alla Camera la coalizione di centrodestra avrebbe tra 225 e 265 seggi, l'M5s tra 195 e 235 mentre la coalizione di centro sinistra tra 115 e 155. A Leu andrebbero 12-20 seggi e agli altri 6-8.In base al I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativo alle elezioni per la Camera e alla stima dei seggi per coalizioni e principali liste: il centrodestra è a 225-265 seggi M5s è a 195-235 seggi il centrosinistra è a 115-155 seggi Leu è a 12-20 seggi Altre 6-8 La copertura del campione è del 95%, la ricerca è soggetta ad errore statistico. Risultati relativi ai votanti in Italia.In base al terzo Intention Poll di Tecné per Mediaset, alla Camera la Lega supererebbe Forza Italia, con una forchetta tra il 12,5% e il 16,5%, contro il 12-16% di FI. Il Pd è tra il 18 e il 22%, FdI tra il 3,5 e il 5,5%, stessa percentuale di Leu. +Europa è tra l'1,5% e il 3,5%. Noi con l'Italia tra 0,5 e 2,5%. Altri tra 5,5 e 7,5%.Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 23 secondo i primi dati ha votato il 71,48% degli aventi diritto. Alle ore 19 l'affluenza registrata è stata pari al 58,42%. Lo rende noto il Ministero dell'InternoAlle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 23 ha votato, a circa metà dei dati disponibili, il 74% degli aventi diritto. Alle ore 19 l'affluenza era stata del 58,42%. Lo rende noto il sito del Ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, al termine dello scrutinio si era recato alle urne il 76,4% degli elettori per la Camera.Chiudono alle 23 i seggi per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e in due regioni - Lombardia e Lazio - per il rinnovo dei Consigli regionali e l'elezione del presidente della Regione. Lo scrutinio comincerà dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Domani, dalle ore 14, si svolgeranno invece gli scrutini per le elezioni regionali. È possibile che in alcuni seggi le operazione di voto possano terminare in ritardo, viste le file che si sono create durante la giornata.Stanno arrivando alla spicciolata i Big del Partito democratico alla sede di largo del Nazareno per seguire i risultati elettorali. Tra i primi ad arrivare, il coordinatore Lorenzo Guerini. Tra gli altri, sono al partito Francesco Bonifazi, Andrea Rossi, Matteo Richetti. Il leader dem Matteo Renzi è invece a Firenze, ma potrebbe decidere di arrivare a Roma nel corso della notte dopo aver seguito la prima parte dello spoglio in Toscana. Stesso discorso per il premier Paolo Gentiloni, che potrebbe arrivare al Nazareno più avanti. Intanto, la sala stampa del Pd è 'sold out' con circa 300 giornalisti accreditati.LEGGI ANCHE ---> Le elezioni nell'era delle fake news: Exit Poll su WhatsApp: «In testa M5S» È gremita in ogni ordine di posti la Sala Fernandes dell'Hotel Parco dei Principi, adibita a sala stampa dal M5S per la notte elettorale. I giornalisti accreditati, secondo quanto riferisce lo staff pentastellato, sono 473 e sono oltre 80 le testate straniere. Tra i primi esponenti M5S ad arrivare Alessandro Di Battista, giunto all'hotel dei Parioli con la compagna Sahra. Mentre, lo staff della comunicazione M5S con alcuni esponenti prima di arrivare all'albergo hanno fatto un punto al comitato elettorale situato vicino all'ambasciata Usa, probabilmente anche alla presenza di Luigi Di Maio.Dopo aver votato in mattinata nel suo collegio di via Scrosati, Silvio Berlusconi è rientrato a Villa San Martino di Arcore, dove seguirà la maratona elettorale con i suoi più stretti collaboratori, Licia Ronzulli e Alberto Barachini. Forza Italia non ha allestito nessuna sala stampa, ma per l'occasione sarà aperto il gruppo azzurro alla Camera, che è presidiato dal presidente dei deputati Renato Brunetta.