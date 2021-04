Eleonora, morta dopo aver rifiutato la chemio: i genitori condannati anche in Appello

Eleonora Bottaro morì di leucemia, poco dopo aver compiuto 18 anni e dopo aver rifiutato la chemioterapia, nell'agosto 2016. I suoi genitori, che per primi si erano opposti alla chemio, oggi sono stati condannati anche in Appello.

Leggi anche > Aperitivo negazionista al bar che resta aperto, il sindaco lo condanna e viene minacciato di morte

Eleonora Bottaro, che viveva a Padova, era ancora minorenne quando le fu diagnosticata una leucemia. I medici avrebbero voluto curarla con la chemioterapia ma i genitori si erano opposti, scegliendo per la figlia il metodo antiscientifico Hamer, che cura i tumori con vitamina C e psicoterapia. Dopo la morte di Eleonora, il papà Lino e la mamma Rina erano stati imputati con l'accusa di omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento.

Già condannati in primo grado, Lino Bottaro e Rina Benini sono stati condannati a due anni ciascuno anche dalla Corte d'Appello di Venezia. I coniugi Bottaro erano stati prosciolti in udienza preliminare, poi il procuratore aggiunto di Padova Valeria Sanzari ha fatto ricorso, ottenendo che per i coniugi si tenesse regolare processo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA