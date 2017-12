Elena Santarelli, il figlio è malato: "Come un pugno nello stomaco". Poi rabbia su Instagram

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Brutto momento perLa showgirl e l'ex calciatore negli ultimi giorni hanno passato un bruttissimo momento insieme alle loro famiglie per via di una malattia di cui è vittima il loro primogenito, Giacomo: il figlio di Elena è ricoverato per una malattia a cui la showgirl accenna solo un un post sui social.La Santarelli ha motivato la sua assenza sui social, scrivendo un lungo post su Instagram, in cui spiega quello che è accaduto, per poi specificare dopo sempre su Instagram con un altro post: «A tutti i siti che riprendono il mio post aggiungendo frasi "il figlio della Santarelli gravemente ammalato" voglio dirvi che non ho le parole per descrivervi,io non sono entrata nel particolare del nostro problema. Come altre migliaia di famiglie abbiamo un problema da risolvere e lo risolveremo,mio figlio e’ bello forte e solare come sempre e noi genitori siamo i primi a guardarlo come un bimbo normale ,non lo guardiamo con gli occhi del "malato", quindi se potete cercate di portare rispetto a 360 gradi ed utilizzate parole appropriate, grazie!»LEGGI ANCHE -----> Elena Santarelli eccessivamente magra: "Non rincorro la taglia, sono stressata" Lo scorso 30 novembre al piccolo sarebbe stata fatta una diagnosi che avrebbe molto preoccupato i suoi genitori, il piccolo Giacomo, da come scrive la Santarelli sul social, sembra stare meglio, o comunque il peggio sembra essere passato. «Il 30 novembre e’ come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso ,un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante. Ho sempre pensato che quando diventi mamma o papà sei automaticamente impotente,nel senso che non puoi mai proteggere i tuoi figli da tutto e tutti che prima o poi la mamma e il papà si sentono disarmati ,e così quella sera si è materializzato questo pensiero ,una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici ma con cui abbiamo dovuto cominciare a farci l’abitudine,non voglio entrare nei particolari ma voglio solo dire grazie».La Santarelli ringrazia i medici, i familiari e gli amici che li hanno aiutati a superare questo momento tanto delicato.