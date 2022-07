Elena del Pozzo uccisa dalla mamma, la dedica straziante del padre per il compleanno della piccola: «Auguri mio dolce angelo»

«Auguri mio dolce angelo, spero che il desiderio della tua ultima candelina si sia avverato… manchi». Un messaggio straziante e pieno di dolore quello che il papà di Elena Del Pozzo ha deciso di dedicare alla sua piccola sui social. La bambina, uccisa dalla mamma, Martina Patti, nel pomeriggio del 13 giugno scorso, poco lontano dalla sua abitazione a Mascalucia, nel Catanese, oggi avrebbe compiuto 5 anni.

Ad un mese dalla tragedia, il padre ricorda la piccola con poche parole da cui traspare il l'immenso dolore per la perdita della figlia. Il messaggio di Alessandro Del Pozzo è scritto sotto una foto di Elena, scattata proprio un anno fa, in occasione del suo quarto compleanno. Nell'immagine, Elena indossa un abito bianco e sorride davanti alla torta e alla candelina col numero 4 che ha spento per festeggiare.

Il brutale gesto di Martina Patti ha scioccato tutti. La bambina è stata uccisa a coltellate dalla mamma che poi l’ha seppellita in un terreno vicino casa, prima di tornare nell’abitazione e inscenare un finto rapimento da parte di sconosciuti.

