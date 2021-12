Lorenzo, 370 grammi di vita. Salvato a Milano il neonato senza peso

Natale a casa per Lorenzo, il bimbo piuma che alla nascita pesava solo 370 grammi. Talmente piccolo che non riusciva a piangere perché i polmoni non avevano avuto il tempo di formarsi. È stata una vera sfida per gli specialisti del Policlinico di Milano riuscire a superare il difficile quadro clinico, ma il bambino, nato prematuro al quinto mese di gravidanza, ora sta bene: è tornato a casa con i genitori ed è arrivato a superare i 3 chili.

Covid Italia, il bollettino di mercoledì 22 dicembre 2021: 36.293 nuovi contagi e 146 morti



Tutto inizia con una corsa in ospedale. Lorenzo ha troppa voglia di nascere e decide di farlo con oltre quattro mesi di anticipo. Dopo il parto però il prematuro piuma - così vengono chiamati dai neonatologi i bimbi che nascono con un peso inferiore a 1,5 chilogrammi - inizia a sviluppare una serie di complicazioni, tra cui una grave perforazione intestinale, con il rischio di morire. Viene quindi trasferito d'urgenza al Policlinico e sottoposto ad una complessa operazione, resa ancor più difficile dal bassissimo peso.

L'équipe medica però compie il miracolo e Lorenzo inizia a crescere pian piano. Dopo qualche giorno infatti è possibile operare nuovamente per riattivare l'intestino.

Una favola natalizia per la famiglia, finalmente riunita, ma anche per gli stessi medici del Policlinico di Milano, centro di riferimento internazionale per i bimbi prematuri e per le gravidanze complesse. «Storie come queste ci fanno innamorare ogni volta del nostro lavoro» spiega Ernesto Leva, direttore della chirurgia pediatrica del Policlinico di Milano che però divide i meriti con il piccolo paziente: «La sua incredibile forza di vivere ha permesso a Lorenzo di superare brillantemente le infezioni causate dalla perforazione intestinale e per fortuna non ha sviluppato altre complicazioni tipiche in questi neonati di bassissimo peso».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA