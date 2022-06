Elena Del Pozzo, la mamma l'ha uccisa con un coltello e ha nascosto il corpo. «Non capivo ciò che facevo»

Com'è morta Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni trovata senza vita nel catanese, e per il cui omicidio ha confessato la mamma Martina Patti? Quest'ultima, 23 anni, davanti ai carabinieri ha ammesso il gesto, ma non ha spiegato come e perché ha commesso il delitto. Nelle prime ore, la madre di Elena aveva parlato di un rapimento da parte di tre uomini incappucciati, ipotesi poi decaduta qualche ora dopo, quando la giovane donna ha portato gli inquirenti sul luogo in cui si trovava il corpicino della piccola.

Elena Del Pozzo, la mamma confessa: «L'ho uccisa». Ma non spiega come

Secondo una prima ricostruzione la donna ha colpito la figlia più volte con un coltello da cucina e poi ha messo il corpicino in dei sacchi neri, prima di nasconderlo sotto terra. La donna, sottolinea la procura, ha anche precisato di aver «portato a termine l'orrendo crimine in maniera solitaria». Sul corpo della bambina, un primo esame medico legale «ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e intrascapolare».

Elena Del Pozzo, chi è la mamma Martina Patti: casalinga 24enne, si era separata da poco

Il rapimento era una messa in scena per coprire l'omicidio: la Procura di Catania sta predisponendo il fermo della donna per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso dagli interrogatori, la piccola sarebbe stata ammazzata in casa a Mascalucia dalla madre, che avrebbe poi portato e nascosto il suo corpo in un vicino terreno di campagna abbandonato cercando di coprire il cadavere con della terra e cenere lavica. Martina l'avrebbe uccisa dopo averla presa dall'asilo, mentre era sola in casa con lei. La madre avrebbe detto di avere agito senza capire quello che stava facendo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA