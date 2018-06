Elena e Cristina, sorelle separate per 50 anni: il loro commovente incontro grazie a Pomeriggio 5

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per 50 anni sono statee hanno vissuto a centinaia di chilometri di distanza, ma grazie a Pomeriggio Cinque sono riuscite a ritrovarsi e ora non vogliono più fare a meno l'una dell'altra.sono due, che però per troppo tempo non sapevano di esserlo.La famiglia delle due donne, che vive in provincia di, era molto numerosa ed estremamente povera. Per questo motivo la mamma di Elena e Cristina aveva deciso di affidarsi ad un. Per molto tempo, però, Elena e Cristina non sapevano di essere sorelle. Quando l'hanno scoperto, le due hanno cercato di ritrovarsi.Grazie all'intervento della redazione di Pomeriggio 5, Elena e Cristina sono riuscite a ritrovarsi e ad incontrarsi. Il video del loro incontro, diffuso durante la trasmissione, è decisamente toccante. Ora le due sorelle non vogliono più separarsi e intendono passare tanto tempo insieme alla loro anziana mamma.Tante le lacrime di gioia quando finalmente Cristina riesce ad abbracciare la mamma e tutti i fratelli. In questi giorni, la donna sta conoscendo tutta la famiglia, cugini compresi. «Nostra mamma è molto anziana, ha» - commenta uno dei fratelli di Cristina - «Adesso vogliamo solo stare insieme e recuperare il tempo perduto, anche perché per nostra mamma non ne resta molto».