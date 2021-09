Mamma muore dopo 5 mesi di coma: era rimasta senza ossigeno durante il parto

E' morta dopo cinque anni e mezzo di coma Elena Canazza, vicentina di 39 anni. Ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero (Padova), la giovane mamma era caduta in uno stato vegetativo dal 28 aprile del 2016 quando, ricoverata nel reparto di Ostetricia dell’ospedale civile, dopo avere dato alla luce il suo bambino non si è più svegliata. La vicenda è raccontata da Il Gazzettino.

Elena Canazza era una super tifosa del Milan: spesso seguiva la squadra allo stadio e uno dei suoi idoli era l'ex attaccante rossonero Shevchenko, con cui si era scattata un selfie a Milanello.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA