Elba, â€‹ritrovati in uno scatolone 64 volumi di Napoleone Bonaparte: si pensava fossero stati rubati

Portoferraio - È stato risolto il mistero dei libri di Napoleone Bonaparte all'isola d'Elba: 63 volumi appartenuti all'imperatore francese sono stati ritrovati in uno scatolone, dove erano stati dimenticati per errore. I volumi facevano parte dei 72 libri scomparsi nel 2013 da Villa dei Mulini, una delle residenze napoleoniche all'isola d'Elba durante l'esilio nel 1814.



I volumi, che trattano vari argomenti e hanno un interesse culturale elevato, sono stati ritrovati grazie a un accurato sopralluogo che i carabinieri del nucleo operativo di Portoferraio e i militari del comando tutela patrimonio culturale di Firenze hanno effettuato in tutti gli ambienti e le stanze dei Musei Napoleonici all'Elba, rintracciandoli in scatoloni posti nella galleria Demidoff di Villa San Martino, la residenza estiva dell'imperatore. La ricerca ha così permesso di rinvenire, nella galleria Demidoff, non accessibile al pubblico, ben 63 dei 72 volumi denunciati come scomparsi, confusi con una collezione donata al museo napoleonico dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Livorno.

