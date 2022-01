Effetto Covid, il colosso dei preservativi si dà ai guanti: ecco come si sopravvive alla pandemia

La crisi a causa della pandemia da Covid riguarda tutti i settori, nessuno escluso. E ha investito anche per il mondo dei preservativi. Con l'aumento delle restrizioni e dei lockdown, in giro per il mondo, i rapporti sessuali sono inevitabilmente diminuiti e a farne le spese è anche la produzione dell'anticoncezionale più famoso. A renderlo noto è l'amministratore delegato del più grande produttore mondiale di preservativi, la Karex, che ha registrato un crollo delle vendite fino al 40%. Ma la multinazionale non si è persa d'animo e ha cavalcato l'onda della richiesta sempre più elevata di prodotti medicali. E, così, l'industria malaysiana ha ripiegato sulla produzione dei guanti in lattice.

La Karex ha, così, lanciato due nuove linee di produzione per 500 milioni di pezzi annui, cercando di evitare il collasso finanziario. Goh Miah Kiat, amministratore delegato della Karex, in un'intervista al Nikkei Asia, ha ricordato che il colosso dei condom produce ogni anni 5,5 miliardi di preservativi e opera in 140 Paesi, occupando una fetta di mercato del 17%. Un impero del lattice che non poteva cessare con la crisi dettata dal Coronavirus ed è per questo che adesso si è virato sulla produzione di guanti in lattice, vista l'impennata della richiesta in tutto il mondo.

L'industria dei preservativi spera nella graduale uscita dalle restrizioni Covid, che potrebbe portare a una ripresa del settore condom, visto anche il leggero recupero nelle vendite registrato nei paesi più avanzati. Un dato sicuramente incerto sul quale non è possibile fare una piano di produzione e proprio per questo l'azienda ha deciso di... prenderlo con i guanti, ovviamente in lattice.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 19:55

