Scuole, Visconti top a Roma tra i Classici, a Milano Da Vinci miglior scientifico

Il Visconti di Roma e il Sacro Cuore di Milano tra i migliori licei classici d’Italia, il Righi e il Leonardo da Vinci tra gli scientifici. A stilare le classifiche delle migliori scuole superiori del 2021 è la nuova edizione di Eduscopio: il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1.267.000 diplomati italiani di 7.500 scuole in tre successivi anni scolastici: il 2015/2016, il 2016/2017 e il 2017/2018. E ha rilevato i migliori risultati in ambito universitario, per tutti i licei e i due indirizzi degli istituti tecnici economici e tecnologici, e in termini di occupazione per tutti gli istituti tecnici e professionali. Sui diplomati del 2018, considerando i due anni successivi per la ricerca del lavoro, ha influito negativamente la pandemia.

Dai dati di Eduscopio esce una mappa dettagliata in cui studenti e famiglie potranno navigare per trovare la scuola migliore, nel raggio di 10 o 30 km: uno strumento utile per orientarsi nella scelta della scuola superiore, in vista delle iscrizioni che partiranno a gennaio.

SCUOLE ROMANE A Roma con il Visconti che guadagna il primo posto tra i classici perde una posizione il liceo Tasso che era primo dal 2017. Conferma invece la vetta lo scientifico Righi, inattaccabile dal 2018. Anche lo storico liceo artistico Ripetta perde il primo posto e lo lascia al liceo privato Sant’Orsola. Tra i migliori istituti tecnici e professionali ci sono Croce Aleramo, Tor Carbone e Faraday.

SCUOLE MILANESI Il miglior classico resta il liceo privato Sacro Cuore che si conferma primo anche tra gli artistici, resta saldo al primo posto anche lo scientifico Da Vinci.

SCUOLE INCLUSIVE Le scuole che mantengono lo stesso numero di iscritti nei 5 anni, quindi senza elevate bocciature, hanno i migliori risultati. La nuova edizione 2021 di Eduscopio.it sarà accessibile da oggi al sito www.eduscopio.it

