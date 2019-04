«Educatrice abusava di un ragazzino a casa sua dopo aver fatto uscire il marito»

Avrebbe abusato di un ragazzino minore di 14 anni, ospite della comunità per minori di Torino in cui lei era un'educatrice. La donna finirà davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Torino il prossimo 9 maggio. Difesa dall'avvocato Andrea Fenoglio, la procura l'accusa di atti sessuali con minore di 14 anni.



Secondo gli inquirenti gli episodi sono cominciati nel luglio 2014 e sono proseguiti fino all'agosto 2017 ma sono emersi soltanto lo scorso anno quando il giovane, prossimo alla maggiore età, ha trovato il coraggio di raccontare tutto agli altri educatori. La donna poteva uscire dalla comunità insieme al giovane per alcune ore al giorno e lo ospitava a casa sua dopo aver fatto uscire il marito con il pretesto del disagio del giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA