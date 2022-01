Uccise la madre e la fece a pezzi: Eduardo Chiarolanza morto dopo un'aggressione in carcere

Eduardo Chiarolanza, l'uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha ammesso di avere ucciso e fatto a pezzi la madre 84enne, Eleonora Di Vicino, nel quartiere Pianura di Napoli, è deceduto la scorsa notte nell'ospedale Cardarelli dove era ricoverato.

Leggi anche > Mamma teme il contagio da Covid, il figlio è positivo: lei lo chiude nel bagagliaio

L'uomo era finito in ospedale in seguito ad un'aggressione subita dieci giorni fa nel carcere di Poggioreale per mano dell'altro detenuto psichiatrico con il quale condivideva la cella.

La morte di Chiarolanza, sebbene avvenuta in un reparto Covid del nosocomio napoletano, sarebbe, secondo quanto si è appreso, riconducibile alla profonde lesioni alla testa provocate da un oggetto con corpo contundente, forse uno sgabello. Più volte i sindacati della Polizia Penitenziaria si sono pronunciati contro la gestione molto problematica nelle carceri di detenuti afflitti da problemi psichiatrici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA