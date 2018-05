Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

aveva 22 anni quando morì, a Ovindoli, su una pista da sci, dopo essere andato a sbattere contro un cannone sparaneve: cannone posizionato sulla pista senza protezione, e che provocò la sua morte, sul colpo. Un dramma, avvenuto sei anni fa (gennaio 2012) e su cui recenti sviluppo hanno portato a particolari decisamente interessanti.Per la morte di Edoardo tre imprenditori furono, ma furono: ad ‘assolverli’, si è scoperto, fu un magistrato che, nel tempo libero, fa guarda caso il maestro di sci. Dove? Proprio sulla pista gestita dai tre imprenditori. Una storia talmente assurda da sembrare inverosimile, e invece è tutto vero: il padre di Edoardo, Giuliano, ha presentato la scorsa estate un esposto al CSM, ma dieci mesi dopo non c’è stata ancora una risposta. Il magistrato si chiama, è presidente di sezione al Tribunale di Avezzano nonché maestro di sci alla scuola “Tre Nevi di Ovindoli”,. «Come può essere che il giudice non fosse direttamente interessato?», si chiede il papà del 22enne morto.Dopo la tragedia, l’inchiesta della procura accertò la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate per proteggere gli sciatori: Venturini chiese il parere di un perito, Enrico Mei, che affermò come la vittima avesse battuto la testa sulla pista ghiacciata e non sul cannone. Da qui il proscioglimento, ignorando sia «le leggi della cinetica», come scrisse il pm nel ricorso, sia la testimonianza di uno sciatore e di un’amica di Edoardo. Dieci mesi dopo l’esposto, la famiglia Sigismondi attende ancora una risposta, che a questo punto potrebbe arrivare dal CSM, che deciderà se il lavoro del magistrato è stato corretto o meno.