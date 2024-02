Edoardo Bernardi, il funerale del 19enne morto nello schianto in moto: gli amici con i palloncini bianchi

Palloncini bianchi a San Stino di Livenza, vicino Venezia. Sono giorni di lutto per mamma Maria e papà Vanni, che oggi hanno celebrato il funerale del loro figlio Edoardo Bernardi, 19 anni, lo studente deceduto in moto domenica scorsa dopo aver perso il controllo del mezzo. Alla veglia funebre presenti centinaia di persone. Per onorarlo, i motociclisti del paese hanno allacciato il casco e, mentre la bara bianca usciva dalla chiesa, hanno fatto sentire il rombo del motore, tutti insieme, per l'ultima volta.

L'incidente mortale

Ha sbandato con la moto finendo contro un platano: Edoardo Bernardi ha perso così la vita a San Stino di Livenza. L'incidente è accaduto verso le 13.30 di domenica 18 febbraio, lungo la strada metropolitana 59 che da San Stino porta verso Caorle. Il giovane era all’ultimo anno del Liceo di Scienze umane “Marco Belli” di Portogruaro.

Il giovane, in sella alla moto, stava percorrendo la strada in direzione del mare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 21:48

