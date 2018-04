Difendere la Capitale per il bene del Paese

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giornalisti si nasce. Ma poi non tutti hanno la fortuna di farne un lavoro. Quelli che ci riescono, prima o poi, hanno anche un sogno: diventare direttore. Per me oggi quel sogno si avvera e ringrazio l’Editore Caltagirone per avermi affidato l’incarico di guidare Leggo, la più diffusa freepress italiana. Sono stato chiamato a farlo dopo l’eccellente lavoro svolto dai miei predecessori: dal primo direttore Giuseppe Rossi, a Giancarlo Laurenzi e all’ultimo, in ordine cronologico, Alvaro Moretti. Un onore ma soprattutto una responsabilità. Perché a parole siamo tutti bravi a dire agli altri come si fa: siamo tutti allenatori della Nazionale, sindaci, premier e direttori di giornale. Ma quando poi bisogna fare sul serio è tutto diverso. Credetemi.E allora che Leggo sarà da oggi in poi? Sarà un giornale che difende Roma. Perché il rilancio di un Paese non può prescindere dalla rinascita della sua Capitale. Soprattutto in un’Italia sempre più divisa a metà, con il Nord che corre e il Sud che arranca. La Capitale va difesa ma non a scapito del resto del Paese o come spesso capita riducendo tutto a una banale competizione tra Roma e Milano. No. Vanno difesi la forza e il valore di Roma Capitale, l’unicum che rappresenta nel mondo, i finanziamenti che le spettano, i poteri che le vanno riconosciuti. Condizioni prodrome per la difesa della Penisola intera, a partire da Milano, e dei suoi cittadini, tutti, che meritano servizi e qualità della vita migliori. Vanno difesi gli imprenditori che investono, che creano ricchezza e lavoro, contribuendo alla crescita della comunità, e va combattuto il male dell’assistenzialismo clientelare. Guai a chiudere gli occhi di fronte alle inefficienze, agli scandali, a quel lassismo che spesso serpeggia in città. Difendere Roma non vuol dire giustificarne la cialtroneria dilagante. Ecco Leggo avrà senso fino a quando non smetterà di difendere la capitale d’Italia. Per questo ogni giorno la redazione e i suoi collaboratori lavoreranno con passione e serietà sul giornale, sul sito internet ma anche su Facebook, Twitter e Instagram. E voi? Anche voi potete, anzi dovete, fare la vostra parte: sicuramente, infatti, ci capiterà di sbagliare quindi ci aspettiamo critiche costruttive e segnalazioni utili. Solo così possiamo sperare di farcela. Insieme.