Notizie sbagliate 2019, il dovere di fare sempre meglio

All'inizio del 2019, con un vezzo quasi maniacale, ho preso un bloc notes e l'ho dedicato agli errori di Leggo. Ora che l'anno è quasi in chiusura mi rendo conto che ho scritto solo una pagina. Ma, purtroppo, l'ho scritta. Perché alla squadra di giornalisti che quotidianamente elabora su carta e su web tanti articoli (selezionandoli tra il fiume notizie e verificandoli fino all'ultimo minuto) è capitato di sbagliare. Mai in malafede, posso garantirvelo.



Così, laddove possibile, abbiamo corretto subito su internet; in altri casi abbiamo rettificato nei giorni successivi. A nessuno fa piacere commettere errori. Non dovrebbe capitare, ma è capitato. Per questo oggi abbiamo dedicato una pagina alle notizie sbagliate. Chiediamo scusa ai lettori tutti. Fare meglio è difficile, ma è possibile. Provarci è il nostro dovere. Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

