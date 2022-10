Ecobonus, fino a 7.500 euro per auto elettriche ed ibride: ecco a chi spetta e come richiederlo

di Redazione web

Dopo gli sconti per l'acquisto di moto e bici elettriche, l'ultimo atto del Governo Draghi, è l'incentivo per l'acquisto di auto non inquinanti. L'ecobonus, firmato dal ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti partirà il prossimo 2 novembre, dalle ore 10, dove si potranno prenotare gli incentivi sulla piattaforma ecobonus.mise.gov. Lo sconto, innalzato del 50% e destinato all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2, riguarda i cittadini con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 30 mila euro per l'acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in.

Gli incentivi si legge nel documento del Mise sono validi: «per l’anno in corso, il contributo così delineato riguarda gli acquisti effettuati tra la data di entrata in vigore del DPCM 4 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022».

Incentivi e rottamazione

Gli incentivi saranno fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione, mentre 4.500 euro se non si avranno mezzi da rottamare per l'acquisto di nuovi veicoli (emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2) con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa. E' previsto fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di nuovi veicoli (con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2) di valori pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Aziende

Incentivi destinati anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo una diversa ripartizione dei contributi: fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) e fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di nuovi veicoli con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

