E-Portfolio per la Maturità 2024, il 5 giugno la scadenza: cos'è e perché è importante per la prova orale

di Redazione web

Il countdown è partito: il 19 giugno inizieranno gli esami di Maturità. Mezzo milione di studenti saranno impegnati con le prova prova scritt prima, e l'orale poi. Ma prima c'è da consegnare l'E-portfolio. Quando? Entro il 5 giugno. Fondamentale soprattutto per la Commissione d'esame dato che terrà «conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente«, dal quale «emergono le esperienze formative nella scuola e nei vari contesti non formali e informali».



Lo strumento consente di avere una visione completa del percorso scolastico e formativo, su cui esprimere le proprie riflessioni in chiave valutativa e autovalutativa. Studenti e famiglie possono analizzare il complessivo percorso formativo per poter effettuare scelte consapevoli sulla base delle competenze sviluppate, delle motivazioni e degli interessi prevalenti.



Cos'è l'E-Portfolio

L’E-Portfolio è uno strumento digitale che raccoglie tutte le informazioni sul percorso scolastico degli studenti, sulle competenze maturate negli anni e sulle esperienze formative svolte. Lo strumento evolve insieme agli studenti, accompagnandoli nel percorso di crescita personale e aiutandoli a individuare i punti di forza e le aree di miglioramento. Lo scopo dell’E-Portfolio è, dunque, favorire l’orientamento degli studenti aiutandoli a compiere le scelte più in linea con le proprie attitudini e aspirazioni.

Come è strutturato l’E-Portfolio

Percorso di studi, che riporta tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso di studi degli studenti, incluse quelle relative ai moduli di orientamento formativo; Sviluppo delle competenze, che permette di seguire i progressi compiuti a seguito dello svolgimento di attività in ambito scolastico ed extrascolastico, nonché di eventuali certificazioni conseguite dagli studenti; Capolavoro, in cui sono caricati e archiviati i capolavori selezionati dagli studenti e le eventuali riflessioni relative al percorso svolto o ai capolavori realizzati; Autovalutazione, in cui gli studenti, a partire dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado, possono autovalutare le competenze maturate ed inserire riflessioni in chiave valutativa, autovalutativa e orientativa sul percorso svolto; Documenti, che contiene la Certificazione delle competenze, una volta resa disponibile dalla scuola, il Curriculum dello studente rilasciato al superamento dell'esame di Stato del secondo ciclo e il Consiglio di orientamento che sarà reso disponibile dall'a.s. 2024/2025.

Chi può accedere all’E-Portfolio

L’E-Portfolio è accessibile tramite login alle seguenti categorie di utenti:

studenti delle scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, in base alle scelte autonome della scuola;

studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;

i loro genitori o persone che esercitino la responsabilità genitoriale;

studenti dei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti

dirigenti scolastici e coordinatori per le scuole paritarie;

docenti abilitati dalla segreteria scolastica;

docenti con funzioni di tutor;

personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA