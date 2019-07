È morto il tabaccaio aggredito da un migrante: era in coma da settimane. Disposta l'autopsia

, il tabaccaio napoletano di 52 anni che lo scorso 9 giugno era stato preso a pugni da un nigeriano, è morto in ospedale. Si conclude così il dramma avvenuto nella stazione Chiaiano della metropolitana di Napoli: l'uomo un 36enne richiedente asilo, aggredì il tabaccaio con un pugno in testa per futili motivi e venne arrestato dalla Polizia con l'accusa di aggressione e lesioni gravi.Il tabaccaio versava da tempo in gravi condizioni: ora il. Il pm della Procura napoletana ha disposto l'autopsia sulla salma di Esposito, che dal coma farmacologico