È legge, le persone con disabilità potranno usare i percorsi ciclabili con mezzi motorizzati: la vittoria di Anglat

«Una vittoria di civiltà», per Roberto Romeo, presidente di Anglat, si tratta di un grande atto di sensibilità. Significativo passo in avanti nella mobilità per le persone con disabilità: il decreto legge n.68 del 16 giugno 2022, infatti, ha stabilito che «le macchine per uso di persone con disabilità possono circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane».

L’importante via libera, da tempo sostenuto da Anglat, Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, è contenuto nelle disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per il Presidente di Anglat, Roberto Romeo: «Ora una persona con disabilità che si muove su una sedia a ruote ad auto spinta, elettrica o su un elettroscooter potrà circolare più facilmente e vivere delle opportunità e delle bellezze delle nostre città. Un grazie doveroso vogliamo rivolgerlo al Ministro per le disabilità, Sen. Erika Stefani che si è fatta promotrice di questo ulteriore ed importante intervento normativo, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, al Governo e Parlamento per aver approvato questa importante modifica al codice della strada, volta a favorire la mobilità privata delle persone con disabilità».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA