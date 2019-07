E la Rackete italiana condannata in Francia

«Io condannata per dare l'esempio, ma non parlate di eroine dimenticando le vere vittime, che sono quelle 42 persone rimaste tutto quel tempo sulla barca». Lei è Francesca Peirotti, originaria di Cuneo ma residente a Marsiglia. È già stata definita la Carola Rackete italiana. Ma la sua storia - riportata dall'Adnkronos - è precedente e risale all'8 novembre 2016.



Francesca è stata condannata dalla Corte d'Appello di Aix En Provence a sei mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena per aver aiutato otto migranti ad attraversare il confine da Ventimiglia verso Mentone. Come la capitana della Sea Watch 3, la Peirotti all'epoca dei fatti aveva 31 anni. «Non ci siamo solamente io e Carola, in tanti aiutano chi arriva» spiega la giovane che ammette però come le due vicende siano diverse tra loro. «La Sea Watch fa salvataggi in mare, io aiutavo delle persone ad andare dove volevano, senza un'organizzazione alle spalle - dice - è orribile che venga fatto un gioco politico su vite umane». Si augura che la Rackete venga assolta perché «ha pensato in primis a salvarle». La Peirotti non si dice pentita. «Non mi sono sentita in dovere di chiedere scusa né di dire non ho rispettato la legge - conclude - perché ci sono leggi che non sono a misura d'uomo».



