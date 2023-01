Ortona, soffoca l'anziano fratello disabile e poi si suicida impiccandosi

Due persone sono state trovate morte questa sera in un’abitazione a Ortona, in provincia di Chieti. L’ipotesi è che si tratti di omicidio-suicidio maturato in ambito familiare.

Erano due fratelli e avevano rispettivamente 70 e 75 anni

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime erano fratelli, il minore, un 70enne, avrebbe prima soffocato il fratello 75enne e poi si sarebbe tolto la vita. Pare quest'ultimo fosse disabile. Il 70enne si è tolto la vita impiccandosi. A dare l'allarme è stato il terzo fratello che era giunto in casa e ha trovato i due cadaveri. Sul caso di omicidio-suicidio indagano i carabinieri. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Il settantenne, a quanto si apprende, si prendeva cura personalmente del fratello paralizzato che aveva bisogno di essere accudito e trasportato in centri di assistenza. E la terza tragedia familiare nelle ultime 24 ore dopo quello di Nuvolento (Brescia), dove una donna ha ucciso a coltellate il marito davanti al figlio 15enne, e di Napoli, dove una coppia (lui 76enne e lei 95enne) sono morti in un altro caso di omicidio-suicidio.

Due persone trovate morte in casa a Ortona: ipotesi omicidio-suicidio https://t.co/YcSyuynadI — Leggo (@leggoit) January 29, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA