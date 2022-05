Due operai cadono dal ponteggio sulla A19: un morto e un ferito grave

Ancora un morto sul lavoro. La nuova tragedia sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Il grave incidente si è verificato all’altezza di Enna, dove due operai sono precipitati da un ponteggio, da un’altezza di circa 5 metri. La vittime è Vincenzo Martorana di Villabate, morto sul colpo, mentre è in ospedale per un grave trauma addominale, il 63enne di Caccamo.

Sul posto è stato subito inviato l’elisoccorso da Caltanissetta, ma durante l'arrivo lungo l’autostrada, uno dei due operai era già morto mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale di Enna per un grave trauma addominale.

Il magistrato Orazio Longo ha disposto il sequestro del cantiere e l’invio del medico legale per l’esame esterno del cadavere.

In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del grave incidente: secondo una prima ricostruzione il ponteggio che viene usato per risalire i piloni del cavalcavia, si sarebbe staccato facendo precipitare nel vuoto i due operai sotto il viadotto Mulini, in direzione Catania. Quando il medico rianimatore del 118 e gli altri soccorritori della centrale operativa di Caltanissetta sono arrivati i due operai si trovavano ai piedi del cavalcavia.

