Sono morti i due escursionisti precipitati durante un'escursione in montagna sul ghiaccio della Majella, in località Rava del Ferro, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal medico del 118, intervenuto con l'elicottero. È in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso alpino (Cnsas) e vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Soccorsi e trasportato in ospedale i due compagni di escursione, che subito dopo l'incidente hanno lanciato l'allarme.



Domenica 1 Dicembre 2019, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA