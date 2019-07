Due camion a fuoco sulla A14: un morto. Autostrada chiusa in entrambi i sensi di marcia VIDEO

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14: chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2019

Martedì 30 Luglio 2019, 16:33

Uno scontro fra tre camion,è avvenuto a Borgo Panigale, a, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno scorso. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L'è chiusa in entrambi i sensi di marcia. L'autista di uno dei camion rimasti coinvolto è morto. A quanto si apprende ci sono anche dei feriti. Secondo la prima ricostruzione due camion si sono tamponati provocando l'incendio. Un terzo, una bisarca, è rimasta coinvolta nell'incidente a causa della manovra per evitare i primi due mezzi.Molti commercianti e residenti della zona di Borgo Panigale sono usciti in strada, dopo l'incidente nel quale hanno preso fuoco due camion. Hanno, anche se gli effetti dei due incidenti sono diversi, rivissuto l'incubo dello scorso 6 agosto quando un'autocisterna che tamponò un altro camion provocò una violenta esplosione che fece crollare il ponte.«È stata una brutta sensazione - hanno detto Pietro Maresca e Marta Fiorentino, titolari della autoconcessionaria che si trova proprio sotto il ponte e che fu pesantemente danneggiata un anno fa - ci ha fatto rievocare brutti ricordi e pensieri. Danni nel quartiere non ce ne sono stati, ma non possiamo vivere sempre con l'incubo sopra la testa, siamo terrorizzati. Ed è il 30 luglio, a quasi un anno dall'incidente». La colonna di fumo rimane visibile e molte squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per i soccorsi.