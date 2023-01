Due cadaveri trovati in un parcheggio nel Riminese. «Uomo spara a una donna e poi si suicida» FOTO

Due cadaveri sono stati rinvenuti in un parcheggio di via Rossini a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. questo pomeriggio. L' ipotesi è che si tratti di un omicidio-suicidio. Sul posto i Carabinieri per le indagini. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un uomo e di una donna, di una certa età, e non coniugi.

L'omicida sarebbe sceso dall'auto e avrebbe sparato alla donna

Sarebbe sceso dalla macchina, avrebbe sparato alla donna e poi, tornato in auto, si sarebbe ucciso. È questa la prima ricostruzione dell'omicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio nel riminese. Le vittime sarebbero un uomo e una donna di una certa età, che pare non fossero sposati ma avessero comunque una relazione: i due si sono incontrati a Bellaria Igea Marina davanti all«Istituto Giordanò, dove erano arrivati entrambi con le rispettive auto.

L'uomo sarebbe un pensionato di 80 anni, la donna una 70enne

A quanto si è appreso il cadavere dell'uomo sarebbe di un pensionato 80enne di San Mauro Pascoli, nel Cesenate mentre quello della donna di una 70enne sempre di San Mauro Pascoli. La dinamica dei fatti - avvenuti poco dopo le 16 - è ancora da chiarire ma vi sarebbero dei testimoni.

