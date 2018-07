Duccio Dini, lo scooterista 29enne travolto il 10 giugno scorso a Firenze durante un inseguimento tra auto in via Canova, alla periferia del capoluogo toscano. Duccio è stato vittima di «un commando», ha detto il procuratore capo Giuseppe Creazzo, «partito per uccidere una persona e che alla fine ne ha uccisa un'altra».



Inseguimento tra rom, Duccio non ce l'ha fatta. A Firenze tensione nel campo nomadi







Sulle vetture c'erano tutti cittadini di etnia rom. Uno fuggiva, altri sei lo seguivano, volevano picchiarlo a morte con una mazza da baseball per vendicare uno sgarbo. Due, il 65enne Remzi Amet e il 36enne Dehran Mustafa, sono stati arrestati in flagranza dopo il fatto, altri quattro sono finiti in carcere al'alba di oggi su ordine del gip. «È praticamente certo - scrive il gip Angelo Pezzuti nel provvedimento di arresto - che se lasciati in libertà possano commettere reati delle medesima indole».



I nuovi arrestati sono i conducenti delle due auto impegnate nell'inseguimento: il figlio di Remzi Amet, Antonio Mustafa, e il nipote Remzi Mustafa. Entrambi sono accusati dell'omicidio volontario di Duccio Dini e del tentato omicidio del 43enne romeno obiettivo della spedizione punitiva. Tentato omicidio contestato anche a due uomini a bordo di un furgone, il figlio di Remzi Kole Amet e il cognato Emin Gani che hanno partecipato solo alle fasi iniziali dell'inseguimento, causa la foratura di uno pneumatico.



SALVINI: DEVONO MARCIRE IN GALERA Immediato il plauso alle forze dell'ordine da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Devono marcire in galera» ha twittato stamani. «Tornerò preso in città - promette -. Chi sbaglia paga». Parole in sintonia con quelle della presidente di Fdi Giorgia Meloni, che su facebook chiede «tolleranza zero per queste belve e certezza delle pena».



Il sindaco Pd di Firenze, Dario Nardella, annuncia intanto che i quattro arrestati «dovranno lasciare immediatamente le case popolari» nelle quali risiedono e conferma la volontà del Comune di costituirsi parte civile: «la nostra intenzione», anche quando calerà l'attenzione su questa vicenda, è di continuare «a presidiare l'evoluzione del processo, affinché si arrivi a una pena certa, dura ed esemplare».



Il deputato del Pd David Ermini chiede «una giusta pena» ma attacca il titolare del Viminale: «Si astenga dalle strumentalizzazioni e dalle minacce, la città non ha bisogno delle sue spacconate». La deputata di Fi Deborah Bergamini chiede il massimo della pena, e si augura «che il sindaco smantelli davvero, e non a parole, i campi rom ancora presenti».