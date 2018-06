L'addio a Duccio, investito a 29 anni dai rom. Lutto cittadino a Firenze nel giorno dei funerali

di Domenico Zurlo

Lutto cittadino a Firenze, dove questa mattina sono in programma (alle 10) i funerali di, il giovane investito e ucciso da un'auto durante un inseguimento tra rom qualche giorno fa. A officiare la messa sarà don Massimiliano Gabbricci: il sindacoha deciso il lutto cittadino dando delle indicazioni a scuole, esercizi commerciali e luoghi pubblici su come rendere omaggio al 29enne morto tragicamente.«Oggi ho indetto lutto cittadino per la tragica perdita di Duccio Dini - ha scritto Nardella su Facebook - Invito tutti ad osservare, nei luoghi di lavoro e nelle scuole ancora aperte, un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 10.00 in coincidenza con i funerali che si tengono in forma privata. Inoltre invito gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti, dalle 10.00 alle 10.10, e a osservare nei luoghi dove si terranno eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento un minuto di silenzio. Firenze è unita più che mai nell'abbracciare la famiglia e gli amici di Duccio. Questo è il giorno del cordoglio. Ciao Duccio».