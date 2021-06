Schianto in Ducati contro un carro attrezzi: Vincenzo muore a 47 anni

Tragico incidente ieri sera giovedì 10 giugno lungo la strada provinciale 500 a Minerbe (Verona). Un motocicista vicentino, Vincenzo Talarico, 47 anni, di Sarego, titolare di un’attività di manutenzione edifici, è morto.

L'incidente è accaduto verso le 19.30. L'uomo a bordo di una Ducati SS 750 che aveva messo in vendita dal 6 giugno scorso stava viaggiando da San Vito verso Minerbe: lo schianto mortale all’altezza del chilometro 33 della Provinciale.

Il motociclista non è riuscito ad evitare l’impatto con un carro attrezzi, che proprio in quel momento stava svoltando a sinistra per immettersi lungo la strada che l’avrebbe condotto all’interno del parcheggio dell’azienda. Un terzo mezzo è rimasto coinvolto: una Peugeot 107 guidata da una donna di origine marocchina che viaggiava dietro il carro attrezzi e non è riuscita ad evitare l’impatto.

Sia la conducente dell'auto che l’uomo alla guida del carro attrezzi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Legnago per accertamenti.

La procura di Verona ha ordinato il sequestro dei mezzi coinvolti e aperto un fascicolo per omicidio stradale.

