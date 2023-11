DROGATI DI SMARTPHONE

di Lorena Loiacono

In Italia un bambino su 3, dai 6 ai 10 anni, passa il tempo su internet tutti i giorni. Tra gli adolescenti il dato si alza a 8 su 10. A delineare i contorni del fenomeno è la XIV edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Tempi digitali”, che alza l’allerta anche sulle conseguenze dell’abuso dell’online.

BAMBINI IN RETE. In Italia quasi 8 ragazzi su 10, il 78,3%, tra 11 e 13 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. Non solo, dopo la pandemia si è anche abbassata notevolmente l’età: i bambini, tra i 6 e i 10 anni, che utilizzano il cellulare tutti i giorni sono passati dal 18,4% al 30,2%.

ONLINE COME A SCUOLA. Tra gli adolescenti cresce il tempo trascorso online: a inizio 2023 il 47% degli adolescenti intervistati ha dichiarato di passare oltre 5 ore al giorno online, praticamente tante quante le ore in classe, e il 37% controlla lo smartphone più di dieci volte al giorno.

PROBLEMI DI PESO. Tra le conseguenze legate a un uso eccessivo di internet c’è il rischio di sovrappeso o obesità, proprio perché si sta per ore seduti davanti allo schermo. In Italia è infatti in aumento il numero di ragazzi obesi o in sovrappeso, soprattutto al Sud, con la Campania in testa come il 31,6%.

ZERO COMPETENZE. Nonostante stiano sempre online, i ragazzi italiani tra i 16 e i 19 anni non possiedono reali competenze digitali. L'Italia si posiziona infatti in quart'ultima posizione in Europa, con una percentuale del 42% di ragazzi che non ha competenze hi tech.

INTERNET COME BABYSITTER. Anche i bambini dai 2 ai 5 mesi di vita passano il tempo davanti a uno schermo: in Italia sono il 22,1%, per meno di un’ora al giorno. Ma il tempo di esposizione cresce con l’età: tra gli 11 e i 15 mesi d’età restano da una a tre ore davanti allo schermo quasi 3 bambini su 5. Oltre 1 bambino su 6 tra 11 e 16 mesi per almeno un’ora al giorno.

STOP ALLE FOTO DI BIMBI ONLINE. In Europa il 73% dei bambini è presente online prima dei due anni di età: un’abitudine diffusissima, lo sharenting, ma altrettanto pericolosa. La condivisione da parte dei genitori di dati, foto e informazioni del proprio figlio attraverso app e social media può esporre i bambini allo sfruttamento sessuale e alla violazione della privacy e al furto dell’identità digitale.

SOS TELEFONO AZZURRO. Per un ragazzo su due, esattamente per il 52%, la causa maggiore di sofferenza tra i coetanei è la dipendenza dai social network e da internet: l’allarme arriva da un'indagine di Telefono Azzurro. Nelle ultime due settimane solo il 41% dei ragazzi si è sentito felice, il 21% ha dichiarato di sentirsi in ansia o preoccupato e il 6% triste. Tra i motivi si sofferenza, oltre ai social, ci sono la mancanza di autostima per il 41% e le difficoltà relazionali con gli adulti per il 40%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 06:00

