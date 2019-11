Droga dello stupro, imprenditore arrestato: era un big della movida

Il giudice Fabio Moretti ha convalidato l'arresto per poi rimettere in libertà l'indagato applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

L'inchiesta era stata avviata nel dicembre 2016 con un blitz in un camper posteggiato nei pressi del parco Iris a Padova. In quel frangente venne arrestato un giovane padovano, Nicola Bortolami, che aveva adibito il veicolo a laboratorio, e al quale vennero sequestrati quasi due chilogrammi diin cristalli e poco più di 43 mila euro in contanti. In seguito a quell'operazione il filone d'indagine è proseguito fino ad arrivare a Fornasiero, che per mesi è stato seguito fino all'arresto odierno. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Benedetto Roberti della procura di Padova.