Baby spaccio, 15enne a scuola con 7 panetti di droga

Nel corso dei servizi di controllo antidroga effettuati anche con le unità cinofile, per combattere la diffusione di droga tra i giovanissimi, i carabinieri di Mira, in provincia di Venezia, hanno sorpreso un 15enne e il 20enne che lo aveva rifornito con sostanza stupefacente pronta allo spaccio. Gli incontri avvenivano grazie a chat on line, per poi concretizzarsi all'ingresso o all'uscita da scuola o in altri luoghi frequentati dal pusher. Nella mattinata di ieri, 17 aprile, i militari hanno visto il ragazzo 15enne provenire da un'abitazione e indirizzarsi verso l'autobus che conduce a scuola gli studenti. Hanno deciso quindi di bloccarlo eseguendo una perquisizione personale che ha portato al ritrovamento, nella biancheria intima del giovane, di sette involucri di marijuana e trenta euro in banconote. I carabinieri hanno quindi ripercorso a ritroso gli spostamenti del giovane andando ad eseguire una perquisizione domiciliare nella abitazione dalla quale era stato visto uscire. Qui, hanno trovato C.M., 20enne già noto alle forze dell'ordine e, dietro al lavabo nel bagno, anche cinquanta grammi di droga ed un bilancino di precisione.



Per entrambi è scattata l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente aggravata dalla cessione di droga eseguita a favore di minorenni e nelle vicinanze di scuole e di luoghi di loro ritrovo. Per tali reati, il minore è stato deferito alla competente Procura ed affidato alla famiglia, mentre il maggiorenne è stato dichiarato in stato di arresto e tenuto ai domiciliari in attesa di giudizio. Ultimo aggiornamento: 16:31