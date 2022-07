Muore in casa, lo trovano nel suo letto dopo una settimana: nessuno si era accorto della sua assenza

di Paolo Travisi

Solo in casa, morto da una settimana e nessuno si era accorto della sua assenza. L’allarme è stato dato dai vicini di casa di Walter Zaghi, residente a Codigoro, nel ferrarese, perché da giorni avevano notato nuvole di mosche che volavano sulla porta dove abitava l'uomo. Ad attirarle l'odore nauseabondo che proveniva dall'interno. I vicini di casa allora hanno chiamato i vigili del fuoco, segnalando che da giorni non avevano più visto l'uomo nei dintorni e comunque uscire dalla propria dimora.

Solo in casa

Entrati all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno rinvenuto la persona deceduta, il cui cadavere era in avanzato stato di decomposizione, anche a causa delle alte temperature di queste settimane. Zaghi giaceva sul letto, senza vita da circa una settimana, per cause al momento sconosciute che saranno chiarite meglio dall'autopsia. Fra le ipotesi più probabili quella di un improvviso malore, che non ha permesso all'uomo di chiamare i soccorsi.

La vittima, in passato imbianchino, viveva da solo nella casa, non era sposato e secondo le prime informazioni non aveva neanche figli. Secondo il racconto dei vicini, l'uomo conduceva una vita abbastanza riservata, con pochi contatti con l'esterno anche per vie delle sue condizioni fisiche, visto che era in sovrappeso e faceva difficoltà a muoversi. Infatti per il suo peso, i carabinieri hanno dovuto chiedere l'intervento di un'autogru per rimuovere il cadavere dalla casa.

