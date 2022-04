Draghi vede il premier olandese Rutte: «Russia dice sanzioni indecenti? Indecenti sono i massacri»

Mario Draghi e Mark Rutte, insieme in conferenza stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla questione dell'energia. Il presidente del Consiglio e il premier olandese hanno affrontato la necessità di nuovi interventi sulla politica energetica europea, pur ammettendo di avere visioni diverse. E arriva anche la replica alle accuse della Russia.

Draghi: «Italia e Olanda insieme per l'Ucraina»

«Italia e Olanda sono unite nella vicinanza all'Ucraina, ai suoi cittadini e alle sue istituzioni, nei valori fondanti Ue e nel legame transatlantico». Così il premier Mario Draghi dopo l'incontro con il primo ministro Olandese Mark Rutte. «Ribadiamo la ferma condanna per le stragi di civili documentate in questi giorni, va fatta piena luce sui crimini di guerra, Mosca dovrà rendere conto di quanto accaduto».

Draghi: «Avanti con l'Ue per sanzioni alla Russia»

«La commissione Ue ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni che l'Italia appoggia con convinzione, siamo pronti a nuovi passi anche sul fronte dell'energia insieme ai nostri partner. L'Ue deve mostrare convinzione e rapidità». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa con il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte.

Draghi: «Sull'energia servono interventi strutturali Ue»

«Dobbiamo ritrovare lo stesso spirito» della pandemia «sulla politica energetica e economica. Servono soluzioni strutturali che limitino il prezzo dell'energia» a tutela di famiglie e imprese. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa con il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte. «Gli interventi di politica energetica non possono gravare solo sul bilancio pubblico nazionale, devono essere strutturali. È il momento di agire», ha aggiunto.

Rutte: «Non sono d'accordo sul tetto al prezzo del gas»

«Il tetto sul prezzo del gas ha dei pro e dei contro, non siamo completamente d'accordo ma abbiamo detto che saremo pragmatici». Così il primo ministro olandese Mark Rutte al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi spiegando che «dobbiamo agire come Unione europea» e farlo «rapidamente».

A tal proposito, il presidente del Consiglio ha commentato: «Non sono riuscito a convincere il premier Rutte, ma ha fatto un passo fondamentale: mi ha assicurato che non c'è nessuna questione di principio e si è detto disponibile ad esaminare tutte le ragioni e avere una discussione aperta».

Draghi: «Questi prezzi del gas finanziano la guerra»

«Pagare questi prezzi completamente diversi dai prezzi del gas mondiale significa finanziare in un certo senso, in modo inconsapevole e indiretto, la guerra. Se non si riesce a fare un blocco, l'alternativa potrebbe essere imporre un tetto al prezzo del gas. Questa è una alternativa di cui abbiamo brevemente discusso con Mark che continueremo a esaminare». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa con il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte.

Draghi: «Indecenti i massacri russi, non le sanzioni»

«Sanzioni indecenti? Di indecenti ci sono solo i massacri che vediamo tutti i giorni». Così il premier Mario Draghi, in risposta alle accuse di Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva infatti definito «indecente» la posizione italiana sulle sanzioni alla Russia.

