Draghi in conferenza stampa dopo il Cdm: «Evitati aumenti in bolletta fino al 45%. Nessun rimpasto di Governo»

«Stiamo affrontando la peggiore crisi idrica degli ultimi 70 anni nel bacino del Po. Siamo al lavoro sulla dispersione idrica, l'Italia ha una percentuale eccezionale rispetto ad altri Paesi». Così Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, fa il punto sugli interventi di emergenza adottati dal Governo.

«Il governo è al lavoro per fronteggiare la siccità. Siamo con la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni, la crisi idrica ha due fattori un deficit di pioggia degli ultimi anni, il cambiamento climatico ma poi ci sono cause strutturali come la cattiva manutenzione dei bacini e della rete affidata ai concessionari con una dispersione di acqua che è pari al 30% mentre in altri paesi Ue è il 5%, 6%. Ci vuole un piano di emergenza e da lunedì noi siamo pronti ad approva i piani delle regioni». Lo afferma il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

«Sono stati approvati provvedimenti urgenti per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, abbattiamo l'Iva e rafforziamo il bonus sociale, interveniamo per incrementare lo stoccaggio di gas naturale e gli aiuti alle famiglie sulle bollette. In mancanza di queste approvazioni ci sarebbe stato un disastro con aumenti fino al 45%». Lo ha affermato Mario Draghi nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito al cdm.

«Voglio fare una considerazione sull'azione del governo che ha ottenuto risultati importanti sul fronte internazionale (dal Consiglio Ue, al G7 e infine al vertice Nato), e importanti risultati sul fronte nazionale. Successi che sono merito di questa maggioranza di saper prendere decisioni con generosità e con l'interesse dell'Italia come bussola. Abbiamo davanti tante sfide che supereremo se avremo la stessa determinazione di questi mesi di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

«Sono ancora ottimista, il governo non rischia perchè l'interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il Governo è stato formato per fare e questa è la condizione che ha per fare. Nessuno ha chiesto alcun rimpasto di Governo» - ha spiegato Mario Draghi - «Il Governo non si fa senza i 5 stelle, questa è la mia opinione. Lo dissi prima della formazione del Governo e lo ribadisco ora. Danno un contributo importante e sono certo che continueranno a darlo nei prossimi mesi. Conte ha confermato che non è intenzionato ad uscire dal governo e a dare l'appoggio estero, quindi mi baso su questo».

