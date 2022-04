Draghi prende il metano da Algeri: «Saremo meno dipendenti da Putin»

Un lungo tour per emancipare l’Italia dalla dipendenza dal gas russo. Il premier Mario Draghi lo ha cominciato ieri, incontrando ad Algeri, insieme ai ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Scopo della visita la firma di un Protocollo di intesa intergovernativa sull’energia e di un accordo tecnico tra Eni e Sonatrach, il gruppo energetico algerino. Il gas algerino rappresenta già il 31% del nostro import (secondo solo alla Russia, da cui compriamo 29 miliardi di metri cubi, il 40% del totale) ma l’obiettivo è arrivare ad incrementare le forniture. L’accordo firmato permetterà di aumentare la mole di gas verso l’Italia, sfruttando parte del potenziale ancora inutilizzato del gasdotto italo algerino Transmed che arriva a Mazara del Vallo, in Sicilia (attualmente ammonta a poco più di 21 miliardi di metri cubi l’anno).

L’accordo permetterà di fornire gradualmente volumi crescenti di gas, fino a altri 9 miliardi di metri cubi in più ogni anno. Tre miliardi in più arriveranno già quest’anno, mentre altri 6 nel 2023. Più in generale l’accordo fra Roma e Algeri punta a rafforzare i rapporti fra i due paesi in materia energetica. «Rafforziamo ulteriormente i nostri rapporti con l’Algeria - ha detto Draghi - L’Italia è pronta a lavorare insieme per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde. Vogliamo accelerare la transizione energetica e creare opportunità di sviluppo e occupazione. E vogliamo difendere cittadini e imprese dalle conseguenze del conflitto». E poi un messaggio a Putin: «Questi accordi sono una risposta significativa a Mosca, ne seguiranno altre».

Quello con l’Algeria infatti non è l’unico passo che l’Italia sta compiendo per sganciarsi dal gas russo. Dopo Pasqua il premier Draghi ha in programma una serie di altre tappe che passano dal Congo, dal Mozambico e dall’Angola. L’obiettivo è riempire gli stoccaggi di 12 miliardi di metri cubi entro l’inverno per affrontare senza patemi i mesi freddi e arrivare, nell’arco di 2-3 anni, a liberarsi del tutto della dipendenza dalle importazioni russe. Complessivamente sono sette i Paesi con cui l’Italia starebbe trattando nuove forniture. Dall’Azerbaigian, già meta di una precedente missione diplomatica, arriveranno altri 2,5 miliardi di metri cubi e altro ancora ne arriverà da Libia, Egitto e Qatar.

Di pari passo l’Italia progetta di costruire almeno altri due rigassificatori oltre ai tre già esistenti e investire sulle fonti rinnovabili che però hanno bisogno di tempo per la realizzazione di impianti e adeguamento della rete. Il governo italiano continua poi il pressing sull’Unione europea perché sia fissato un tetto temporaneo al prezzo del gas all’ingrosso. Per ora però Bruxelles non cede, a frenare sono soprattutto Germania e Olanda.

