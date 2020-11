Dpcm, cosa si può fare nelle zone rosse: le attività aperte e le fasce orarie

Il nuovo Dpcm ha stabilito provvedimenti diversi in Regioni diverse. Ogni territorio appartiene e a una fascia con regole ben precise e restrizioni ben precise. Le zone rosse sono quelle che risentono maggiormente delle restrizioni, ma non si parla di lockdown totale, quindi alcune attività resteranno aperte. Ma quali? E in base a quali orari?

Il decreto sospende nelle zone rosse le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Tutte queste attività restano chiuse h24, anche se l'asporto resterà concesso fino alle 22, con divieto di consumo all'interno dei locali o nelle aree circostanti. Chiusi anche tutti i negozi, fatta eccezione per alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, negozi di articoli sportivi, biciclette e prodotti per il tempo libero. Per quanto riguarda le altre attività commerciali restano aperti parrucchieri, centri di estetica e lavanderie. Aperti anche negozi che vendono articoli per bambini, sia giocattoli che abbigliamento, così come anche concessionarie di auto e moto, di erboristerie, cartolerie e librerie, nonché dei negozi di computer e informatica e lavanderie. Restano aperti anche i servizi di pompe funebri e attività connesse.

Ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, all'interno dei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, resteranno chiusi tutti gli altri esercizi. Regola questa che vale non solo nelle zone rosse, ma anche in tutto il resto d'Italia.

