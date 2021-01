Dpcm gennaio, sì alle seconde case: «Ma solo se di proprietà o affitto». La precisazione

Spostamenti fuori Regione, si può andare nelle seconde case? Dopo la circolare del Viminale di ieri che non specificava alcun divieto per le seconde case se si trovano fuori dalla propria regione di residenza, a chiarire la situazione ci ha pensato questa mattina il sottosegretario all'Interno Achille Variati, ospite di Simone Spetia a 24 Mattino su Radio 24.

«Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un'abitazione e non è esplicitato nel nuovo dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi», anche fuori regione, ha detto. «Se la casa è proprietà di un altro anche se parente non può essere considerata seconda casa - specifica Variati - ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 12:57

