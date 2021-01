Dpcm gennaio, il premier Conte ha firmato: sarà valido da domani. Cosa si può fare e cosa no

Nuovo dpcm del 16 gennaio, ci siamo: il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto con le misure per il contrasto all'emergenza coronavirus. Il decreto entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 5 marzo: il divieto di spostamento tra regioni sarà valido invece fino al 15 febbraio. L’Italia sarà ancora divisa a fasce, con quasi tutte le regioni che saranno arancioni: chi arriva da Paesi dell’Ue non dovrà fare la quarantena ma basterà un tampone rapido negativo nelle 48 ore precedenti alla partenza, mentre restano bloccati gli ingressi da Gran Bretagna e Irlanda fino al 5 marzo.

Ripartono le crociere delle navi italiane, e lunedì dovrebbero anche tornare le scuole superiori in presenza dal 50 al 75% (ma non in zona rossa). Resta il limite di due persone (esclusi gli under 14) nelle visite ad amici e parenti, una sola volta al giorno e nello stesso comune nelle zone arancioni e rosse. Di seguito cosa sarà possibile fare e cosa no, secondo le norme del dpcm che, ricordiamo, sarà in vigore da domani sabato 16 gennaio.

Genitori, amici, partner

Non ci si può recare dai genitori in un’altra Regione, tranne se il familiare è in condizioni di necessità, solo e non autosufficiente. È consentito invece andare a trovare parenti e amici nello stesso comune (in zona arancione e rossa) e anche in comuni diversi della stessa Regione (in zona gialla), ma con il limite di due persone alla volta (ma gli under 14 non sono compresi nel conteggio), una sola volta al giorno, e solo all'interno dello stesso Comune, tranne in zona gialla dove ci si può spostare in altri comuni ma nella stessa Regione.

Il ricongiungimento con il proprio partner è permesso, tra le cause di necessità da inserire nell’autocertificazione: ma le coppie potranno ritrovarsi nell’abitazione che condividono, e non in una seconda casa in un’altra Regione. È sempre consentito, ovviamente, il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Andare nelle seconde case è consentito solo nelle zone bianche e gialle, ma solo all’interno dei confini regionali: in zona rossa è sempre vietato, in zona arancione è consentito solo se è nello stesso comune.

