Il Governo Conte studia i nuovi provvedimenti e restrizioni anti covid. In arrivo un nuovo Dpcm con nuove limitazioni. Feste private vietate oltre un numero di persone e banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ristoranti a mezzanotte e dalle 21 divieto di sostare davanti ai locali. Stop al calcetto e a tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Incentivo ulteriore allo smart working nelle aziende per evitare ancora di più i contatti tra lavoratori ed evitare per quanto possibile il pendolarismo.

COVID, in arrivo nuove restrizioni: ecco quali saranno

Ma anche interventi per far funzionare in maniera più celere ed efficace il sistema dei tamponi. Su questo si muove il governo in vista del Dpcm che potrebbe essere firmato già lunedì prossimo. Con una novità abbastanza importante: i divieti di feste potrebbero riguardare anche gli incontri nelle case, quindi anche eventi strettamente privati.

Chiusure localizzate “chirurgiche e tempestive”, ma anche una possibile stretta su trasporti e orari dei locali, con il quasi certo stop agli eventi di massa e, in caso fosse necessario, ripristino del divieto di spostamento tra le Regioni. Con i casi Covid che superano quota cinquemila in un giorno, il governo lavora quindi ad una serie di misure. Il dettaglio delle misure ancora non c’è ma si sta ragionando su un pacchetto di interventi.

NUOVE RESTRIZIONI

Probabile un’ulteriore stretta, riguardante le feste private, gli assembramenti e i locali, che potrebbero chiudere prima. Inoltre scatterebbe il divieto di sostare fuori da bar e locali.

Ai banchetti dopo matrimoni e battesimi potranno partecipare al massimo 30 persone. Una scelta che inevitabilmente influirà sugli eventi già programmati. Si va verso il divieto di tutte le feste private e questo riguarderà, per la prima volta, anche le riunioni organizzate nelle case.

Si prospetta anche una limitazione degli sport amatoriali di contatto, su tutti il calcetto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 23:27

