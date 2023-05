Dottoressa minacciata con una pistola da un paziente: tragedia sfiorata per una psichiatra

di Melina Chiapparino

È stata minacciata da un paziente che le ha puntato contro una pistola. Vittima dell'aggressione che avrebbe potuto degenerare in tragedia, è stata una psichiatra dell'Asl Napoli 1 che, intorno alle 19.30 di ieri, ha subito il raid di violenza.

Punta la pistola e minaccia l'ex moglie: terrore di fronte alla scuola elementare della figlia, arrestato un 73enne

Ragazzina di 16 anni rapita e stuprata sulla minicar: «Il fidanzatino preso a pugni». Caccia all'uomo

Psichiatra minacciata con la pistola

Come riferisce Il Mattino, l'episodio è accaduto al centro di Salute Mentale a Secondigliano. La dottoressa insieme ad un’infermiera, è riuscita a scappare e rinchiudersi in una stanza in attesa dell'arrivo delle forze dell’ordine,immediatamente allertate dai sanitari del presidio e giunte rapidamente al centro psichiatrico.

L'uomo affetto da problemi psicopatologici, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio presso l'ospedale del Mare dove è stato accompagnato dalla dottoressa che aveva minnacciato e che, nonostante lo choc subito, ha deciso di non interrompere il suo turno di servizio.

I direttori delle Unità di Salute Mentale dell'Asl Napoli1 unitamente al diettore del Dipartimento di salute mentale - si riuniranno stamattina presso il Centro di Salute Mentale dì Secondigliano per esprimere sostegno alla collega e fare il punto della situazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA